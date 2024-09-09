Административно-деловой центр достроят в Кашире к концу года

Строительство административно-делового центра завершается на улице 1-я Дзержинская в Кашире. Общая готовность составляет 70%, о чем сообщили в Минстрое Подмосковья.

Сейчас на объекте трудятся около 150 человек рабочих. Ведутся фасадные, кровельные работы, монтаж наружного электроснабжения, устройство внутренних инженерных сетей, отделка. Получить разрешение на ввод здания в эксплуатацию планируется в декабре.

Административно-деловой центр рассчитан на 350 посещений в смену. Корпус состоит из обособленных функциональных блоков, разграниченных между собой.

Во дворе идут благоустройство и создание парковок.

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