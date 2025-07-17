Адаптивный светофор установили в деревне Чепелево под Чеховом

Специалисты Мосавтодора совместно с Центром безопасности дорожного движения завершили установку и настройку десяти адаптивных светофорных систем на самых загруженных перекрестках семи муниципалитетах региона. Умный светофор появился и на Старом Симферопольском шоссе в деревне Чепелево под Чеховом.

Адаптивные светофоры используют данные с датчиков и камер для анализа реальной дорожной ситуации. Они автоматически подстраивают длительность сигналов под текущую интенсивность движения, чтобы снизить заторы и повысить пропускную способность проблемных участков.

По данным дорожных служб, для водителей новое оборудование позволяют сократить время ожидания на перекрестках в среднем на 20–30%. До конца года планируется оснастить умными светофорами еще 15 перекрестков в разных районах Московской области.