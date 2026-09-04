Адаптивный фитнес-клуб открыли в Балашихе по инициативе бойца СВО

В Балашихе открылся адаптивный фитнес-клуб «Крылья», созданный ветераном специальной военной операции Виктором Шерстневым. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев посетил организацию и поблагодарил бойца за инициативу.

На оснащение клуба современными тренажерами и специализированным оборудованием выделили областной грант в размере почти 4,5 миллиона рублей.

«Проходя курс реабилитации после ранения, я заметил, как сложно людям на колясках найти полностью оборудованный спортивный зал. Так появилась мечта создать свой доступный центр. Мы планируем помогать не только раненым бойцам СВО, но и всем людям с травмами и ограничениями по здоровью», — пояснил Виктор Шерстнев.

Он сам получил тяжелое ранение спинного мозга во время боевых действий, спасая сослуживцев, и был награжден медалью Суворова.

Идею создания зала боец озвучил на Первом канале, после чего проект получил поддержку властей Подмосковья.