Абсолютным чемпионом третьего сезона БШЛ стала команда «ТЭМП»

В Балашихе в Ледовом Дворце имени Юрия Ляпкина завершился третий сезон Балашихинской школьной лиги, объединившей более 10 тысяч школьников округа. Для учеников и их родителей провели интерактивы, для них выступил певец Газан и ди-джеи со своими сетами. В завершение торжественной части наградили абсолютного чемпиона БШЛ — команду школы № 5 «ТЭМП».

«Мы с вами первые в стране запустили проект школьной лиги. И сегодня самая масштабная школьная лига проходит здесь. Вне зависимости от того, кто получает первые места, вторые или третьи, вы все — победители», — глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

В этом сезоне в БШЛ участвовали 35 команд, у каждой из которых есть название, логотип и девиз. Программу расширили до 14 направлений и 18 дисциплин. Помимо творческих конкурсов и традиционных видов спорта появились новые форматы — фиджитал-спорт, инженерный триатлон, дебаты и «Голос».

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что Балашиха задала не только вектор, но и целое направление. Сюда присоединяются не только разные виды и спорта, и все, что связано с образованием, дружбой и позитивной энергетикой.

Абсолютным чемпионом БШЛ сезона 2025/2026 стала команда школы № 5 «ТЭМП». Вместе с титулом они получили главный приз — пять миллионов рублей. После церемонии награждения вечер продолжился дискотекой.