Филиал колледжа «Московия» в Кашире назвал самые популярные специальности

В Профессиональном колледже «Московия», расположенном в городском округе Кашира, продолжается приемная кампания. Пресс-служба Министерства образования Московской области сообщает, что абитуриенты активно выбирают специальности, которые обеспечивают быстрое трудоустройство и сотрудничество с ведущими предприятиями региона.

Среди наиболее популярных направлений — сварочное производство, эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования, а также графический дизайн. Эти специальности привлекают будущих студентов своими перспективами на рынке труда.

Особенностью нынешней приемной кампании стал повышенный интерес к целевому обучению. Студенты, выбравшие этот формат, уже с первого курса знают, где будут работать, и получают поддержку от будущего работодателя. Первые целевые договоры уже заключены с Каширским заводом металлоконструкций («КЗМК») и энергетической компанией «Россети».

Преимущества целевого обучения включают гарантированное первое рабочее место с достойной зарплатой, прохождение практики на современном оборудовании и социальную поддержку во время учебы. Предприятия, в свою очередь, получают мотивированных специалистов, знакомых со спецификой производства.

Приемная кампания в колледже «Московия» продолжается, но количество бюджетных и целевых мест ограничено. Подать документы можно дистанционно через портал госуслуг. Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефонам горячей линии: 8-977-973-69-82, 8-915-384-81-09.

Адрес приемной комиссии: Московская область, г. о. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Строительная, д. 15. Часы работы: понедельник — пятница с 9:00 до 16:00.