Абитуриенты сдали нормативы по физподготовке в Воскресенске

Вступительные испытания по физической культуре состоялись 12 августа на базе Воскресенского колледжа. В мероприятии приняли участие абитуриенты, поступающие на специальности «Пожарная безопасность» и «Правоохранительная деятельность».

Ребята сдавали нормативы, оценивающие выносливость, силу, скорость и координацию движений. Эти качества являются основой для будущей профессии, где от физической формы порой зависят человеческие жизни.

В приемной комиссии напомнили, что прием документов на другие специальности завершается 15 августа. Для официального зачисления в число студентов необходимо предоставить оригинал документа об образовании (аттестата) в установленные сроки.

Прием документов осуществляется по адресу: городской округ Воскресенск, улица Коммуны, дом № 3, а также на официальном сайте учебного заведения.