Абитуриенты подали более 7 тысяч заявлений на поступление в колледж «Подмосковье»

Колледж «Подмосковье» принял более семи тысяч заявлений от абитуриентов с начала приемной кампании. Это значительно выше, чем в предыдущие годы.

В колледже доступны программы подготовки по разным специальностям — от технических направлений до креативных дисциплин. Самыми востребованными специальностями в этом году стали графический дизайн, операционная деятельность в логистике, информационные системы и программирование, прикладная геодезия и сестринское дело. Популярностью также пользуется новое направление — «Организация оперативного реагирования в чрезвычайных ситуациях».

Ежегодно количество абитуриентов увеличивается.

«Это красноречиво подтверждает высокий уровень доверия поступающих к качеству подготовки специалистов в колледже, подчеркивает эффективность реализуемой образовательной стратегии и значительную востребованность наших выпускников среди региональных работодателей», — отметили в колледже.

Получить консультацию по вопросам поступления можно по телефонам 8(496) 242-44-27 (в Клину), 8(925) 427-09-86 и 8(495) 577 01 86 (в Лобне) и 8(495) 572-20-17 (в Химках).

Информация о рейтинге можно найти на официальном сайте колледжа.