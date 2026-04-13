Более 1,4 тысячи жителей Подмосковья примут участие в чемпионате «Абилимпикс»

С 13 по 24 апреля пройдет Московский региональный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс». Ключевые места проведения соревнований — Дмитровский техникум, Красногорский колледж, Подмосковный колледж «Энергия», Профессиональный колледж «Московия», Щелковский колледж, Колледж «Подмосковье», образовательный центр «Созвездие» и Электростальский колледж.

По информации пресс-службы Министерства образования Московской области, участники будут соревноваться в 90 компетенциях, включая «Инструктор по адаптивной физической культуре», «Веб-дизайн», «Оператор беспилотного летательного аппарата», «Архитектор будущего (нейросетевое искусство)» и многие другие. Состязания развернутся в трех категориях: «школьники», «студенты» и «специалисты».

Для младших школьников организуют Фестиваль знакомства с профессией, а для лиц с множественными нарушениями — Фестиваль возможностей. Предусмотрены разнообразные программы: деловая, культурная, спортивная, профориентационная, включая мастер-классы, семинары и тренинги.

В этом году список компетенций пополнился новыми направлениями, такими как «Бариста», «Ветеринария», «Гид-экскурсовод», «Горничная» и другие. В пресс-службе подчеркнули, что текущий чемпионатный цикл знаменует начало второго десятилетия движения «Абилимпикс» в России, которое за 12 лет стало крупнейшим в сфере развития профессиональных навыков среди людей с ограниченными возможностями.