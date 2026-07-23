Аакция по профилактике пожаров прошла в Реутове

22 июля на парковке торгового комплекса «Шоколад» в Реутове прошло профилактическое мероприятие, посвященное пожарной безопасности. Организаторы уделили особое внимание предотвращению трагических случаев, в том числе связанных с гибелью детей.

В акции участвовали начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Реутову Алексей Шамаев и старший инспектор Денис Давыдов.

Представители МЧС России в ходе беседы с родителями подчеркнули, что большинство возгораний с участием детей происходят из-за недостаточного контроля со стороны взрослых и игр с огнем. Специалисты дали советы, как обезопасить жилье и научить ребенка правильно действовать в экстренной ситуации.

Особый интерес у участников вызвала практическая часть: инспекторы показали, как пользоваться первичными средствами пожаротушения. Каждый желающий смог под присмотром профессионалов попробовать привести в действие огнетушитель, чтобы при реальной угрозе не растеряться и суметь локализовать возгорание на начальном этапе.

«Наша главная задача — не просто проинформировать, а сформировать у граждан культуру безопасного поведения. Знания, полученные сегодня, могут спасти чью-то жизнь», — отметил Алексей Шамаев.

В завершение организаторы раздали памятки, в которых в доступной форме изложены основные правила пожарной безопасности и алгоритмы действий при чрезвычайных происшествиях.