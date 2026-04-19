92-летняя бегунья стала звездой полумарафона в Королеве

В городском округе Королев прошел десятый полумарафон «Любовь и космос», посвященный Дню космонавтики. Участниками мероприятия стали 1630 человек: 1200 взрослых и 430 детей. Они преодолели дистанции от 500 метров до 21 километра.

Самой возрастной участницей забега стала 92-летняя Клара Степановна Богатова из Климовска. Она занимается спортом с 69 лет и участвует в различных соревнованиях по всей России и даже за рубежом. Клара Степановна бегает каждый день, зимой встает на лыжи, а раз в неделю наматывает десять километров.

Старт юным спортсменам из группы «Кометы» дал Герой России, космонавт Сергей Рязанский. Первыми по парку мимо памятника Гагарину и Королеву рванули дети 10–11 лет.

Каждому участнику полумарафона вручили медаль, сувениры и напитки от спонсоров. Также работала полевая кухня, где раздали 260 килограммов гречневой каши и 191 килограмм тушенки.