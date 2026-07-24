86-летний житель Подольска рассказал о положительном опыте лечения у кардиолога

В городе Подольске 86-летний Анатолий Шиповалов на протяжении пяти лет регулярно посещает врача-кардиолога Викторию Ткаченко в Подольской областной клинической больнице. За это время его самочувствие значительно улучшилось.

На первых приемах Анатолий Тимофеевич жаловался на сильную одышку, аритмию и отсутствие аппетита. Сейчас он свободно перемещается по Московской и соседним областям, посещает святые места и спортивные мероприятия.

«Виктория Владимировна лечит уже одним отношением к больным. От нее выходишь воодушевленный. А к ней иду, как к дочке или сестре. Ощущение, что она уже своя. И я не думаю, что это только ко мне такое отношение, — ко всем так. Побольше бы таких врачей», — поделился Анатолий Шиповалов.

Врач-кардиолог Виктория Ткаченко подчеркнула, что для успешного лечения пациенту важно быть внимательным к себе, чувствовать перемены давления, давать организму умеренные физические нагрузки и соблюдать ее предписания. Она также напомнила о важности профилактики заболеваний, включая ежегодную диспансеризацию.