Фестиваль духовых оркестров прошел к 847-летию Коломны

Коломне исполнилось 847 лет. Торжественный концерт организовали в Парке Победы, который открылся после реконструкции. В этот день наградили почетных жителей округа, а также прошел фестиваль духовых оркестров «Виват, Коломна!».

Коломна — один самых древних городов Подмосковья и «вторая столица княжества Московского».

Открыл праздник скрипач-виртуоз в прифронтовом лагере в зоне СВО.

«Город древних традиций, храмов, монастырей, но самое главное — это город удивительных и сердечных людей», — сказал заместитель начальника Управления Президента России по государственной политике в гуманитарной сфере Николай Овсиенко.

Люди, которые внесли вклад в развитие города, получили благодарственные письма и грамоты. Жители Коломны отличаются не только в тылу, но и на фронте.

«Наши военнослужащие достойно сражаются на передовой в зоне СВО. Коломна стала вторым домом для жителей Луганска, Донецка, Курской и Белгородской областей. На наших предприятиях, вузах и в школах организован сбор гуманитарной помощи. К этому делу присоединились тысячи горожан — предприниматели и волонтеры. Промышленные предприятия нашего города в кратчайшие сроки нарастили выпуск продукции, необходимый для роста обороноспособности нашей страны», — отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Советник генерального директора Конструкторского бюро машиностроения в Коломне Валерий Гришин получил звание «Почетного гражданина городского округа». После торжественной части глава и гости праздника посетили стенд Комитета семей воинов Отечества.

«У них они висят в блиндаже, и они читают их и понимают, что нам небезразлично, что они там не одни, мы их поддерживаем», — сказал почетный гражданин Коломны Валерий Гришин.