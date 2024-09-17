Фестиваль духовых оркестров прошел к 847-летию Коломны
Коломне исполнилось 847 лет. Торжественный концерт организовали в Парке Победы, который открылся после реконструкции. В этот день наградили почетных жителей округа, а также прошел фестиваль духовых оркестров «Виват, Коломна!».
Коломна — один самых древних городов Подмосковья и «вторая столица княжества Московского».
Открыл праздник скрипач-виртуоз в прифронтовом лагере в зоне СВО.
«Город древних традиций, храмов, монастырей, но самое главное — это город удивительных и сердечных людей», — сказал заместитель начальника Управления Президента России по государственной политике в гуманитарной сфере Николай Овсиенко.
Люди, которые внесли вклад в развитие города, получили благодарственные письма и грамоты. Жители Коломны отличаются не только в тылу, но и на фронте.
«Наши военнослужащие достойно сражаются на передовой в зоне СВО. Коломна стала вторым домом для жителей Луганска, Донецка, Курской и Белгородской областей. На наших предприятиях, вузах и в школах организован сбор гуманитарной помощи. К этому делу присоединились тысячи горожан — предприниматели и волонтеры. Промышленные предприятия нашего города в кратчайшие сроки нарастили выпуск продукции, необходимый для роста обороноспособности нашей страны», — отметил глава городского округа Коломна Александр Гречищев.
Советник генерального директора Конструкторского бюро машиностроения в Коломне Валерий Гришин получил звание «Почетного гражданина городского округа». После торжественной части глава и гости праздника посетили стенд Комитета семей воинов Отечества.
«У них они висят в блиндаже, и они читают их и понимают, что нам небезразлично, что они там не одни, мы их поддерживаем», — сказал почетный гражданин Коломны Валерий Гришин.
Посетители праздника изготовили окопные свечи, приняли участие в мастер-классе по плетению маскировочных сетей и написали «Письмо солдату».
«Этот день посвящен не только открытию парка, не только Дню города, но и какому-то единению с теми, кто сегодня не здесь, не на открытии парка, а на линии боевого соприкосновения. Мы намеренно расставили эти площадки, чтобы для всех было понятно, куда принести, с кем связаться, как помогают школьники и принять участие, установить контакты по участию в этих процессах уже вне праздника, вне Дня города», — сказала заместитель главы городского округа Лариса Лунькова.
Фестиваль духовых оркестров «Виват, Коломна!» состоялся в обновленном Парке Победы. Там же прошла торжественная часть, посвященная 847-летию старейшего города в Подмосковье.
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