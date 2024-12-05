Митинг к 83-й годовщине битвы под Москвой прошел в Богородском округе

Торжественная церемония возложения цветов, посвященная 83-й годовщине контрнаступления советских войск под Москвой, прошла в Ногинске.

5 декабря отмечается одна из важнейших дат Великой Отечественной войны. Битва за Москву — один из переломных моментов в истории. Она позволила отбросить немцев на 150-300 километров от столицы. Эта дата стала Днем воинской славы России. Столицу защищали неполных семь месяцев. Сражение стало одним из самых масштабных во Второй мировой войне. Именно в Ногинске враг планировал замкнуть кольцо вокруг Москвы, но этому не суждено было осуществиться.

Победа — большая заслуга не только армии, но и народных ополченцев. В первые дни войны 2200 добровольцев из Ногинского района изъявили желание пойти на фронт. 1200 из них влились в состав знаменитой восьмой Краснопресненской дивизии народного ополчения. Добровольцы закрыли собой прорванные немецкими танками бреши в боевых порядках Западного и Резервного фронтов и стояли насмерть. В своем первом и последнем бою ополченцы встали на пути врага живым щитом. Они погибли за одни сутки — 5 октября 1941 года. Битва за Москву развеяла миф о непобедимости гитлеровской армии. Отстояв Москву, наши земляки отстояли Родину.

На площади Победы у Вечного огня ежегодно вспоминают подвиг наших солдат, офицеров, ополченцев, партизан.

«Это великая дата для всей России, для всех стран нашего бывшего Советского Союза. Поскольку в этой битве, среди семи миллионов, участвовали все национальности и народы великого СССР. Мы трепетно храним память о наших великих предках. К сожалению, участников Великой Отечественной войны в округе осталось только семь человек. Эпоха уходит вместе с ними. Но рождается другая, новая эпоха — эпоха защитников, которые, как и 83 года назад, сегодня стоят с оружием в руках и, не щадя ни жизни, ни здоровья, отбивают от фашизма наш мир», — подчеркнул заместитель главы Богородского округа Сергей Пастухов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».