Полтонны гуманитарной помощи передали из Балашихи для бойцов СВО

Волонтеры из Балашихи передали гуманитарную помощь в Главный военный клинический госпиталь имени Академика Бурденко в Старой Купавне. Груз весом порядка 500 килограммов предназначен для раненых бойцов СВО.

Гумпомощь расфасовали в Общественной палате городского округа Балашиха. В посылках: питьевая вода, постельное белье, средства личной гигиены и книги.

«Мы в очередной раз отправили гуманитарную помощь нашим бойцам. Работа будет продолжена. Напомню, что каждый житель Балашихи может присоединиться. Особенно ценны для ребят письма со словами поддержки», — сказала председатель Общественной палаты округа, руководитель регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе Елена Жарова.

Напомним, помощь бойцам, проходящим лечение в военном госпитале, можно передать в Общественную палату округа по адресу: проспект Ленина, 7/1.

Информация о других пунктах сбора и необходимых на передовой вещах опубликована на сайте. Телефон регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья»: +7 (925) 591-40-33.