Строительный 3D-принтер для печати бетонных зданий произвели в Химках

Уникальный строительный 3D-принтер разработали предприимчивые жители Химок. Сейчас на производстве на заказ изготавливают и сам продукт печати: архитектурные предметы и жилые дома.

Строительство масштабных проектов при помощи 3D-принтеров практически полностью автоматизировано. Инженеры загружают программу и засыпают в необходимых пропорциях цемент и песок во встроенный смеситель. После этого остается только следить за работой машины и контролировать ее показатели.

«Основная задача принтера — автоматизация, а вторая и немаловажная — это свобода архитектуры. Наверное, уже все устали от привычных коробочек квадратных, а принтер позволяет сделать дома намного интереснее. И под каждый регион теплоэффективность здания мы можем закладывать такую, какую мы хотим, поскольку это станок», — рассказал один из основателей производства строительных 3D-принтеров Вадим Тарасов.

Производство посетил председатель Совета депутатов Сергей Малиновский и представители муниципального казенного учреждения «Малый бизнес» в рамках проекта «Выбирай свое». Подробнее о программе можно узнать по ссылке.

«Мы рады, что такое производство развивается у нас на территории городского округа Химки. Всячески будем помогать и сопровождать такие проекты. А самое главное, что жители города и нашей страны занимаются импортозамещением и реализуют очень серьезные проекты, которые могут в дальнейшем облегчить жизнь каждому человеку», — отметил председатель Совета депутатом Сергей Малиновский.

Специалисты не только разрабатывают инновационные принтеры, но и экспериментируют с архитектурными элементами: печатают лавочки, вазоны и необычные скульптуры.

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