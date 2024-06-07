Еще 295 миллионов рублей направят на развитие наукоградов Подмосковья

День наукоградов отметят в Подмосковье 9 июня. В Мособлдуме рассказали, что на развитие этих научно-исследовательских центров региона в 2024 году выделили 295 миллионов рублей.

«В нашем регионе сосредоточены мощные научно-исследовательские институты, передовые лаборатории, которые реализуют инновационные проекты и научные исследования в различных областях. Поддержка и стимулирование научных исследований входят в число важнейших приоритетов работы в Московской области. В 2024 году на реализацию стратегий социально-экономического развития наукоградов Подмосковья выделено порядка 295 миллионов рублей», — рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Средства пойдут на развитие инновационной инфраструктуры, повышение активности организаций, поддержку научных исследований и разработок.

Подмосковье находится в лидерах по количеству научных институтов, конструкторских бюро, опытных производств и других объединений, напрямую или косвенно связанных с наукой. В регионе работают более 270 научных организаций.

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