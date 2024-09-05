Около 30 памятников Великой Отечественной войны привели в порядок в Истре

Пресс-служба администрации г. о. Истра
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Истра

Территорию около 29 памятников Великой Отечественной войны в Истре привели в порядок. Там провели обметку мемориальных досок, скульптур и обелисков, обрезку деревьев и кустарников, покос травы, уход и полив цветов, а также мелкий ремонт.

Коммунальные службы за прошлую неделю привели в порядок несколько точек — в селе Петровское, в деревне Красновидово, деревне Лужки и Борки. Такие работы не просто формальность, они необходимы для сохранения исторической памяти, уважения к подвигу тех, кто отдал свои жизни.

Кроме этого, в округе памятники убирают не только коммунальные службы, но и неравнодушные жители, школьники и отряды юнармейцев. Проводится эти мероприятия в рамках уроков патриотического воспитания.

Во всех территориальных отделах есть особенные места памяти, куда приходят жители и гости округа почтить память героев.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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