Лекция о современном искусстве пройдет в Зарайске 24 ноября

В новом арт-пространстве Зарайска состоится лекция Полины Аскери. Куратор выставок и продюсер современного искусства расскажет, как начать ценить искусство нашего времени.

Полина Аскери, известная своей деятельностью в области искусства, проведет лекцию на тему «Как полюбить современное искусство». Она является куратором выставочной программы фестиваля «Перезагрузка 2.0» и активно развивает Askeri Gallery, а также онлайн-проект Art Online 24. Уже второй год подряд она представляет работы художников, как известных мастеров, так и молодых талантов, на различных площадках, включая арт-пространство «ЦЕХЪ» и Дом Мачтета.

«Для меня важно не только продавать искусство, но и развивать карьеру художников», — утверждает Полина. Ее галерея работает как продюсерский центр, поддерживающий творческую карьеру художников.

В своей лекции Полина поделится своим опытом и идеями о том, как можно полюбить современное искусство, даже если оно кажется далеким и не понимаемым.

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