Свыше 260 особо охраняемых природных территорий создали в Подмосковье

Сегодня, 22 мая, празднуется Всемирный день биологического разнообразия, установленный Генеральной Ассамблеей ООН в 1995 году. Этот день напоминает о необходимости сохранения исчезающих видов растений и животных, а также уникальных экосистем и природных ресурсов.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов подчеркнул, что Подмосковье является уникальным регионом с точки зрения биологического разнообразия. «Здесь встречаются самые разные типы ландшафтов и природных сообществ, от сфагновых болот и таежных ельников на севере до богатых дубрав и остепененных участков на юге», — отметил он.

Для сохранения этого разнообразия министерство ведет работу по созданию и реорганизации особо охраняемых природных территорий. На сегодняшний день в Подмосковье уже создано 264 таких территории, где под охраной находятся уязвимые экосистемы и 680 объектов животного и растительного мира.