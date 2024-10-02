Около 500 уличных светильников установят в Коломне в 2024 году

На территории городского округа Коломна будут установлены 203 опоры и 455 светильников. Работы ведутся в рамках областного проекта «Светлый город».

Начальник управления по благоустройству администрации округа Николай Пшенников рассказал, что строительно-монтажные работы уже завершены на 19 линиях. Новое освещение на всех объектах появится в ноябре текущего года.

Современные светильники смонтируют на 11 улицах и тротуарах, четырех дворовых территориях и в таком же количестве общественных пространств. Общая протяженность линий составит более 15 тысяч метров.

В населенных пунктах округа также продолжается замена старых светильников на энергоэффективные. До конца 2024 года установят более 600 штук.

Ранее новое освещение появилось в Коломне во дворах на улице Гагарина и Добролюбова, в сквере у молодежного центра «Русь» и на набережной Дмитрия Донского.

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