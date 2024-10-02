Около 500 уличных светильников установят в Коломне в 2024 году
На территории городского округа Коломна будут установлены 203 опоры и 455 светильников. Работы ведутся в рамках областного проекта «Светлый город».
Начальник управления по благоустройству администрации округа Николай Пшенников рассказал, что строительно-монтажные работы уже завершены на 19 линиях. Новое освещение на всех объектах появится в ноябре текущего года.
Современные светильники смонтируют на 11 улицах и тротуарах, четырех дворовых территориях и в таком же количестве общественных пространств. Общая протяженность линий составит более 15 тысяч метров.
В населенных пунктах округа также продолжается замена старых светильников на энергоэффективные. До конца 2024 года установят более 600 штук.
Ранее новое освещение появилось в Коломне во дворах на улице Гагарина и Добролюбова, в сквере у молодежного центра «Русь» и на набережной Дмитрия Донского.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».