Турнир по футболу «Восходящая звезда» прошел в Раменском

19 октября в Раменском на стадионе «Красное знамя» прошел турнир по футболу «Восходящая звезда». На поле вышли четыре команды.

За первое место боролись футболисты 2010 года рождения. Команды спортивных школ «Сатурн», «Авангард», футбольного клуба «Люберцы» и команда из Раменского «АФЛ» сыграли шесть матчей. Помимо этого, в каждой сборной определяли лучшего игрока, что стало дополнительным стимулом для участников.

Четвертое место заняла команда из Люберец, третье — «АФЛ» из Раменского, второе — «Сатурн» и первое место завоевали ребята из спортивной школы «Авангард».

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