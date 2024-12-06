Более 150 электроподстанций отремонтировали в Одинцове в 2024 году

Промежуточные итоги года уже можно подводить. Специалисты «Россетей Московский регион» провели масштабные работы в Одинцовском округе: заменили 66 километров воздушных линий, больше 600 опор, расчистили 62 гектара просек и отремонтировали 164 подстанции.

Для повышения надежности электроснабжения использовали метод сухой чистки трансформаторов, который позволяет проводить работы без отключения электричества. Сейчас в округе уже отремонтировали 40 подстанций таким методом.

Глава муниципалитета Андрей Иванов посетил рабочий выезд, где бригада «Россетей» проводила чистку трансформаторной подстанции, питающей новую школу в Горках-2. Работы проводились с соблюдением всех мер безопасности. Также Иванов осмотрел резервный источник электроснабжения на базе КАМАЗа, способный обеспечить энергией пять-шесть пятиэтажных домов или около 100 частных в поселке Горки-2.

«Работы проводятся при строжайшем соблюдении техники безопасности, так как напряжение в электроустановке — порядка 10 тысяч вольт. Энергетики проходят инструктаж, используют специальную одежду, диэлектрические перчатки, боты и коврики, а также профессиональную оснастку и оборудование. С учетом подготовки рабочего места, на всю процедуру уходит от одного часа до полутора. На сегодняшний день методом сухой чистки в Одинцовском округе в порядок привели уже 40 подстанций», — рассказал Андрей Иванов.

Кроме того, для повышения надежности и качества электроснабжения потребителей энергетики выполняют плановое обслуживание трансформаторов — методом сухой чистки. Данная технология позволяет проводить работы без отключения электричества.

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