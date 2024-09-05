Администрация Истры провела 13 выездных встреч с жителями с начала года

Пресс-служба администрации г. о. Истра
Фото: Пресс-служба администрации г. о. Истра

С начала года в Истре провели 13 выездных администраций в разных населенных пунктах. Этот формат позволяет не только напрямую от жителей получать дополнительную информацию о ситуации на территориях, но и также сразу в открытом диалоге решать все вопросы.

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева обсудила на совещании с заместителями результативность выездных администраций. За год от жителей было принято почти 700 обращений и пожеланий. Встречи с жителями прошли в Истре, Дедовске, Букаревском, Снегирях, Новопетровско-Ядроминском, Бужаровском, Ивановском, Павло-Слободском, Кострово-Онуфриевском, Лучинском, Ермолинском, а в некоторых территориальных отделах встречи проводились дважды.

При этом участвуют в выездных встречах не только заместители главы, но и муниципальные депутаты, правоохранительные органы, ресурсоснабжающие и обслуживающие организации.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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