Более 10 школ Красногорска вошли в топ-100 Подмосковья

Пресс-служба администрации городского округа Красногорск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Министерство образования опубликовало рейтинг заведений за 2023-2024 учебный год. В топ-100 лучших школ Подмосковья вошли 13 образовательных учреждений Красногорска.

Всего в «зеленую зону» вошли 500 образовательных учреждений Подмосковья. В сотне лучших красногорские средние общеобразовательные школы № 1, 10, 11, 15, 18 и 19, Ильинская школа и Нахабинская школа № 2, лицей № 1 в поселке Нахабино, лицей № 4, гимназия № 2, Опалиховская гимназия и школа «Мозаика».

Рейтинг составили на основе результатов на ЕГЭ, количества дипломов на олимпиадах, участия детей в творческих и спортивных конкурсах, успехов педагогов в конкурсах профессионального мастерства и участия образовательного учреждения в региональных проектах.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

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