Еще 13 детских площадок обустроят в Лобне по программе губернатора к сентябрю

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

В этом году в Подмосковье, по программе губернатора Андрея Воробьева, будет обустроено более 700 детских игровых площадок, среди которых 13 появится в городском округе Лобня. Новые площадки расположат на различных улицах города, таких как Лобненский Бульвар, Ленина и Чайковского.

Каждая площадка займет площадь от 100 до 450 квадратных метров и будет оснащена мягким резиновым покрытием, а также безопасными и удобными игровыми элементами.

Монтаж всех объектов планируется завершить к 1 сентября, что позволит детям наслаждаться новыми игровыми зонами в начале учебного года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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