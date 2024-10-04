Более 10 прудов Дмитровского округа очистили в 2024 году

В Дмитровском городском округе с начала года выполнили очистку 12 прудов. Всего за пять лет специалисты привели в порядок 115 водоемов.

Жители муниципалитета голосовали на портале «Добродел», выбирая водные объекты для губернаторской программы «100 прудов и озер». В результате в проект попали пруды на реке Степановка в селе Рогачево и на реке Муравка в Бунятино.

Летом 2024 года был собран мусор со дна водоемов, их очистили от тины и ряски, убрали разросшийся на берегах камыш и сухостой.

Глава Дмитровского округа Илья Поночевный объяснил, что для благоустройства выбираются в первую очередь места, которые востребованы у местных жителей. К примеру, было приведено в порядок любимое многими поколениями местных жителей место отдыха и рыбалки — пруд в поселке Деденево.

Работы по санитарной очистке еще девяти прудов и их береговых зон на площади более трех гектаров выполнялись на средства из местного бюджета. Преобразились водоемы на улице Транспортной в Дмитрове, в поселке Ермолино, в деревнях Боброво, Жуковка, Дядьково и Клюшниково, в селе Жестылево, Инженерный пруд и пруд в валу на Исторической площади.

Специалисты планируют очистить до конца октября еще два водных объекта, общая площадь которых составляет полгектара.

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