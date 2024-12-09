Праздник к 110-летию со дня образования войск ПВО прошел в Балашихе

Торжественное мероприятие, посвященное 110-летию образования войск противовоздушной обороны России, прошло в Музее войск ПВО, расположенном в бывшем военном городке микрорайона Заря. История войск ПВО начинается с приказа о создании противовоздушной обороны Петрограда, изданного 8 декабря 1914 года.

На мероприятии начальник территориального отдела администрации города Вадим Кузнецов от имени главы Балашихи Сергея Юрова поздравил ветеранов авиации и сотрудников музея. Он передал благодарность от главы округа директору музея Юрию Кнутову.

Генерал-полковник авиации Игорь Мальцев рассказал об истории создания войск ПВО. Он отметил, что в 1908 году в России было заявлено о создании специальной зенитной артиллерии для уничтожения воздушных целей. В 1914 году были изготовлены четыре образца пушек на повозках, что стало началом нового этапа в развитии противовоздушной обороны.

Музей войск ПВО в микрорайоне Заря является единственным в Европе и был основан в 1978 году маршалом Советского Союза Павлом Федоровичем Батицким. Фонды музея насчитывают более 16 тысяч экспонатов, среди которых около 400 — образцы реальной боевой техники и вооружения. В музее также представлена экспозиция, посвященная специальной военной операции, включая материалы о Героях России и отечественном вооружении.

Узнать подробнее о музее и записаться на экскурсии можно на официальном сайте mvpvo.ru.

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