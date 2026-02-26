10 тысяч рабочих мест создали в Балашихе за 2025 год

Объем отгруженной продукции крупных и средних промышленных предприятий округа достиг 129,25 миллиардов рублей. Инвестиции в основной капитал составили 64,33 миллиардов рублей, благодаря чему появились новые вакансии.

Экономический рост округа подтверждает эффективность народной программы партии «Единая Россия», основная цель которой — развитие промышленности, создание рабочих мест и укрепление технологического суверенитета страны.

Малый и средний бизнес также показывает устойчивую динамику: за год зарегистрировано свыше пяти тысяч новых предприятий. Рост обеспечивается модернизацией производства, развитием индустриальных площадок, технопарков и реализацией проектов в сфере импортозамещения.

Одно из ведущих предприятий округа — Авиационная корпорация «Рубин». В 2025 году системы, разработанные в Балашихе, применили при создании второго импортозамещенного образца самолета МС-21. С 2023 года корпорация участвует в федеральной программе «Профессионалитет» совместно с колледжем «Энергия». При поддержке предприятия в колледже открыли теоретический класс имени конструктора Ивана Зверева и современную мастерскую со станками с числовым программным управлением.

Генеральный директор корпорации Игорь Ряпин отметил, что для компании важно не просто выпускать продукцию, а формировать собственную инженерную школу и готовить кадры — от теории до работы на современном оборудовании. Директор колледжа Константин Подоляк добавил, что проект позволяет выстроить бесшовную подготовку: от абитуриента до выпускника, с практикой на площадке предприятия.

В январе 2026 года «Рубин» открыл студенческое конструкторское бюро имени Ивана Зверева на базе Московского политеха. Площадка объединила специалистов предприятия, студентов и преподавателей. Сейчас целевое обучение от корпорации проходят 12 студентов.

Глава округа Сергей Юров подчеркнул, что открытие бюро — новый этап сотрудничества города, предприятия и вуза, а подготовка кадров имеет особое значение для промышленности.

Корпорация также участвует в пятистороннем соглашении по адаптации и трудоустройству ветеранов — участников боевых действий и их семей. Документ подписали администрация, колледж «Энергия», Ассоциация ветеранов, Союз промышленников и Торгово-промышленная палата. Соглашение предусматривает переподготовку, экскурсии на предприятия и помощь в трудоустройстве.

Комплексное развитие промышленности, инвестиции и подготовка кадров укрепляют позиции Балашихи как одного из ведущих индустриальных центров Подмосковья.