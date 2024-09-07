Занятия в Школе осознанного родительства в Истре начнутся 10 сентября

С 10 сентября в Школе будущих родителей в Истре начнутся занятия по воспитанию детей. Также для участников подготовили оздоровительную программу с лечебной физкультурой и йогой.

Школа будущих родителей существует в Истре не первый год и уже зарекомендовала себя, как один из самых полезных кружков для будущих мам и пап. В новом сезоне врачи местной больницы расскажут молодым мамам о технике грудного вскармливания, проведут мастер-классы по йоге и встречи с психологами. Все занятия проходят в женской консультация города Дедовск на улице Больничная, дом № 5. Записаться можно по ссылке.

Также в этом году школа родительства начнет работать в женской консультации № 1 по адресу: Истра, улица Урицкого, дом № 83. Обучение будет проводиться как очно, так и онлайн. Преподаватели школы — врачи и специалисты с практическим опытом. На занятиях женщинам расскажут, как правильно выбрать роддом, про подготовку к родам, а также поделятся рекомендациями по налаживанию контакта с новорожденным. Уточнить дополнительную информацию, а также записаться на занятия можно в группе по ссылке.

Все мероприятия в обеих школах бесплатные.

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