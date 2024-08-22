Десять автомобилей передали в помощь жителям Курской области из Егорьевска

Колонна из 10 УАЗов с грузом для мирных жителей и военнослужащих отправилась из Егорьевска в Курскую область. Подготовил автомобили благотворительный фонд «Наша правда».

За руль автомобилей сели волонтеры «Молодой гвардии» из Егорьевска. УАЗы нагружены предметами первой необходимости, медикаментами, продуктами питания, постельным бельем и другими вещами. Все это собирали местные жители, предприниматели, волонтеры, молодогвардейцы, родные и близкие бойцов.

Глава городского округа Егорьевск Дмитрий Викулов отметил работу фондов, которые помогают в сборе гумпомощи, и поблагодарил волонтеров. Перед отправкой колонны автомобили освятил Благочинный первого Егорьевского церковного округа, протоиерей Сергей Кожевников.

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