Жителя Москвы приговорили к 6 годам лишения свободы за истязание детей

В Москве суд признал 61-летнего мужчину виновным в жестоком обращении с малолетними детьми и ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Материалы дела собрали сотрудники Тушинского межрайонного следственного отдела.

Как установили следствие и суд, с января по октябрь 2024 года осужденный систематически применял насилие в отношении двух своих малолетних детей. Преступления происходили как в квартире на северо-западе столицы, где проживала семья, так и на территории Подмосковья.

Свои действия мужчина объяснял воспитательными мерами, однако, по данным следствия, дети подвергались физическим наказаниям и психологическому давлению.

Во время одного из конфликтов в сентябре прошлого года мужчина вновь избил детей, в результате чего они получили телесные повреждения. Судебно-медицинские экспертизы подтвердили, что характер травм не соответствует версии о случайном падении.

Во время расследования сотрудники Следственного комитета допросили потерпевших, свидетелей, педагогов, медиков и полицейских, а также провели ряд экспертиз и изучили медицинские документы. Собранные доказательства подтвердили причастность мужчины к совершению преступлений.

Суд признал его виновным по статьям об истязании и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних. Ему назначили наказание в виде шести лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.