Жители и гости Москвы стали на 42% чаще посещать «Лужники» после обновления

Спортивный комплекс «Лужники» вошел в число самых популярных мест в Москве. После масштабного обновления сюда приходят не только любители здорового образа жизни — гостям доступны модные гастрономические зоны и современные места для тихого отдыха. Рост интереса к «Лужникам» отметили аналитики «МегаФона», изучившие обезличенные данные пользователей.

С начала года в «Лужниках» побывали на 42% больше пользователей. Для сравнения: на Патриарших прудах прирост составил лишь 16%. Чаще всего спорткомплекс посещали в марте и мае — сразу после завершения масштабного обновления.

«Лужники» стали популярнее не только у москвичей, но и у гостей столицы. Так, с начала года на территории спортивного кластера побывали на 10% больше туристов, тогда как на «Патриках» этот показатель составил всего 5%. Обе локации активно посещали гости из Санкт-Петербурга, Самары, Нижнего Новгорода, Калуги, Твери, Владимира, Ростова-на-Дону, Сургута и Казани.

Инженеры «МегаФона» подготовили «Лужники» к наплыву пользователей. Там модернизировали базовые станции — на них добавили новый высокочастотный диапазон LTE-2600. Благодаря этому повысилась стабильность сигнала и емкость сети.

Теперь на территории спорткомплекса жителям и гостям Москвы доступен мобильный интернет на скорости 200 Мбит/с.