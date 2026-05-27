Зажатого в салоне автомобиля после ДТП мужчину спасли в Москве
В московскую службу 112 в среду в 6:50 поступило сообщение об автомобильной аварии в Огородном проезде. На дороге столкнулись три автомобиля.
В результате дорожно-транспортного происшествия в одной из машин оказался заблокирован мужчина.
Сотрудники экстренных служб незамедлительно выехали на место аварии. В спасении человека участвовали сотрудники пожарно-спасательного отряда № 207, а также аварийно-спасательного отряда № 1.
Специалисты успешно извлекли пострадавшего водителя из салона машины, получившей значительные повреждения, и передали его бригаде скорой помощи, которая уже прибыла в Огородный проезд.
