Зажатого в салоне автомобиля после ДТП мужчину спасли в Москве

Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы

В московскую службу 112 в среду в 6:50 поступило сообщение об автомобильной аварии в Огородном проезде. На дороге столкнулись три автомобиля.

В результате дорожно-транспортного происшествия в одной из машин оказался заблокирован мужчина.

Сотрудники экстренных служб незамедлительно выехали на место аварии. В спасении человека участвовали сотрудники пожарно-спасательного отряда № 207, а также аварийно-спасательного отряда № 1.

Специалисты успешно извлекли пострадавшего водителя из салона машины, получившей значительные повреждения, и передали его бригаде скорой помощи, которая уже прибыла в Огородный проезд.