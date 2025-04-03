Завершилось строительство торгово-развлекательного центра «Арфа» в Раменках

Инвестор завершил строительство многофункционального здания торгово-развлекательного центра «Арфа» в Раменках. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

ТРЦ возвели в районе Раменки в сложившемся жилом квартале по адресу Мичуринский проспект, владение 13/1. Новый объект построили в шаговой доступности от станций метро «Раменки» и «Ломоносовский проспект».

«В торгово-развлекательном комплексе три наземных и подземный этаж, где запроектированы автопарковка на 96 машино-мест, мойка и сервисный центр для обслуживания автомобилей. На первом уровне предусмотрены помещения под ресторан, аптеку, химчистку и магазины ретейла. На втором и третьем этажах планируется разместить фудкорт, офисное помещение, а также фитнес-клуб площадью почти три тысячи квадратных метров», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

В новом ТРЦ есть также детский и взрослый бассейны, тренажерный зал и зал для групповых тренировок, добавил министр.

Здание «Арфы» — это строение сложной формы разной высоты. Для облицовки фасада использовали фасадные кассеты и вставки из стемалита. Застройщиком выступила компания «Нахичевань Инвест».