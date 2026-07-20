Заммэра Ракова: более 5 тысяч человек прошли диагностику из «Московского чекапа» на ВДНХ

«Диагностика включала в себя биоимпедансный анализ состава тела, оценку образа жизни, уровня активности и питания. Участники получили персональные рекомендации по улучшению показателей своего здоровья», — рассказала заммэра.



Формат оказался востребованным, поэтому в ближайшее время на бульварах столицы появятся аналогичные павильоны здоровья, доступные для всех горожан.



Ранее Анастасия Ракова сообщила, что за две недели с момента запуска «Московского чекапа» более 700 тысяч человек изучили новый функционал в приложении «ЕМИАС.ИНФО», 250 тысяч из них прошли базовое онлайн-анкетирование. При этом 70 тысяч вошли в систему профилактики впервые: ранее они никогда не обращались в поликлиники.



Пройти «Московский чекап» можно в любой удобный момент в «ЕМИАС.ИНФО». Все желающие могут заполнить специализированные онлайн-анкеты, выполнить функциональные тесты и внести сведения об организме с умных гаджетов.