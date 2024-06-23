Заммэра Ефимов: у метро «Зябликово» появятся гостиница, офисы и рестораны

На месте неэффективно используемого участка на Ясеневой улице появится гостиница, а также офисные центры и рестораны. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Участок площадью 1,43 гектара реорганизуют по программе комплексного развития территорий. Там построят около 27 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости.

«Инвестиции в реализацию проекта оцениваются почти в 8,3 миллиарда рублей, ежегодный бюджетный эффект составит около 263 миллионов рублей. В результате будет создано примерно 660 рабочих мест», — уточнил Ефимов.

Участок расположен в пешей доступности от станции метро «Зябликово». Сейчас на нем находятся устаревшие объекты.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман подчеркнул, что в рамках реализации проекта на площадке возведут объекты бытового облуживания.

«Смогут открыться офисы, отделения банков, кафе и рестораны. Также здесь планируется возвести гостиницу на 120 номеров», — отметил он.

По словам Гамана, проект также предусматривает благоустройство участка и строительство улично-дорожной сети.

Программа КТР реорганизует неэффективно используемые участки. Благодаря ей на месте бывших промзон появляются многофункциональные городские кварталы, комфортное жилье, дороги и вся необходимая инфраструктура

На данный момент в Москве идет работа над 236 проектами КРТ общей площадью более 3,1 тысячи гектаров. Программу реализуют по поручению мэра Москвы Сергея Собянина.