Выставка о подвигах сотрудников спецслужб открылась на Лубянке

В Москве в музее УФСБ открыли выставку «Военная вахта московских чекистов» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На ней представили архивные документы, оружие и истории настоящих героев — столичных сотрудников спецслужб, воевавших на передовой и в тылу врага.

В экспозицию включили трофейное немецкое оружие, форму, награды и рассекреченные документы за период с 1944 по 1945 год. Выставка рассказывает о тех, кто с самого начала войны защищал Московский регион от диверсантов и боролся с фашистской пропагандой.

В архивном зале музея развернули еще одну экспозицию — в оцифрованной книге рассказали о подвигах партизан Подмосковья, а в архивных делах подробно описали преступления фашистских пособников.