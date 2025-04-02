Выпуск сельхозоборудования в Москве с начала года вырос на четверть

Объем выпуска оборудования и машин для сельского хозяйства в столице с начала года вырос на 25,3%. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Наши промышленники разрабатывают и изготавливают высокотехнологичные фермерские теплицы, роботов для содержания крупного рогатого скота, роботов-пропольщиков и высокотехнологичное освещение для теплиц», — рассказал он.

Так, компания «Лаборатория Инженерных Систем» разработала уникальные датчики, позволяющие отслеживать температуру и влажность в теплицах, а также исправность форточек. Кроме того, производитель вывел на рынок программы с использованием ИИ на основе математического моделирования. Объемы производства по сравнению с 2023 годом выросли на 7%.

Компания «БООС ЛАЙТИНГ ГРУПП» представила автоматизированную систему выращивания растений, позволяющую создавать практические задания для агроклассов средних школ. Отгрузки собственной салатно-зеленной продукции в 2024 году выросли на 15%.

Предприятие «ЭРлаб» придумало, как сократить расход удобрений на 20% и практически полностью избавиться от химикатов. Кроме того, компания разработала собственный опрыскиватель и пропольщик на основе ИИ для борьбы с сорняками.

А разработчик «ВМ-Каталог» представил уникальных роботов, позволяющих в автоматическом режиме кормить крупный рогатый скот.