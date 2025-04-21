Врачи МОДКТОБ прооперировали 15-летнего подростка с шестью пальцами на ноге

В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу обратились родители подростка с патологией. У их 15-летнего сына было шесть пальцев на ноге. Из-за особенности мальчик испытывал дискомфорт и не мог подобрать себе удобную обувь. Врачи медучреждения решили планово удалить лишний палец.
«Благодаря хирургическому вмешательству, подростку не только создано анатомически верное строение стопы, но и предупрежден физический дискомфорт, от которого ежедневно он страдал», — рассказала врач-травматолог-ортопед МОДКТОБ Джамиля Кукуева.
По словам медиков, функциональность стопы нормализуется, а о патологии можно будет забыть.
Сейчас мальчик чувствует себя хорошо и готовится к выписке.
Аферисты обманули московскую пенсионерку на 10 млн рублей
Поддерживающий ВСУ кардинал Бычок будет участвовать в выборах нового понтифика
Стала известна стоимость самого дорогого номера в отеле на ПМЭФ
Бойцы ВСУ пожаловались на «реальный ад» в окрестностях Котляровки
В США ученые расшифровали лай собак с помощью ИИ
Россиян предупредили о скором подорожании автомобилей
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте