Врачи МОДКТОБ прооперировали 15-летнего подростка с шестью пальцами на ноге

В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу обратились родители подростка с патологией. У их 15-летнего сына было шесть пальцев на ноге. Из-за особенности мальчик испытывал дискомфорт и не мог подобрать себе удобную обувь. Врачи медучреждения решили планово удалить лишний палец.