Врачи МОДКТОБ прооперировали 15-летнего подростка с шестью пальцами на ноге

Фото: Медиасток.рф

В Московскую областную детскую клиническую травматолого-ортопедическую больницу обратились родители подростка с патологией. У их 15-летнего сына было шесть пальцев на ноге. Из-за особенности мальчик испытывал дискомфорт и не мог подобрать себе удобную обувь. Врачи медучреждения решили планово удалить лишний палец.

«Благодаря хирургическому вмешательству, подростку не только создано анатомически верное строение стопы, но и предупрежден физический дискомфорт, от которого ежедневно он страдал», — рассказала врач-травматолог-ортопед МОДКТОБ Джамиля Кукуева.

Фото: Пресс-служба Минздрава

По словам медиков, функциональность стопы нормализуется, а о патологии можно будет забыть.

Сейчас мальчик чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

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