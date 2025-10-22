Возведение пешеходных переходов завершают на Сельскохозяйственной улице в Москве

На северо-востоке Москвы реконструируют улицы Сельскохозяйственную, Вильгельма Пика и Декабристов. Об этом сообщил глава столичного Департамента строительства транспортной и инженерной инфраструктуры, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Василий Десятков.

«Общая протяженность дорог по проекту составляет почти шесть километров. Помимо дорог, запланировали еще пять пешеходных переходов», — добавил он.

Сейчас работы подходят к завершению, переходы готовы более чем на 80%, их отделывают. Кроме того, через реки Лихоборку и Яузу построят мосты, а на самих улицах появятся современные павильоны наземного транспорта.

Благодаря этому проекту четыре столичных района станут доступнее для автомобилистов, а Алтуфьевское шоссе и ВДНХ свяжет новый транспортный маршрут.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал завершение строительства путепровода над грузовой железнодорожной веткой между Костромской улицей и Юрловским проездом до конца года.