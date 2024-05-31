Воздух в Москве впервые за год прогрелся до +30 градусов

Синоптик Тишковец: в Москве впервые в этом году зафиксировали +30 градусов

Температура воздуха в столице 30 мая достигла аномально высокой планки в +30 градусов, что произошло в 2024 году впервые. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик рассказал, что рекордный показатель засекли на метеостанции Балчуг в центре Москвы.

«Максимальный термометр впервые в этом году превысил 30-градусную высоту — на метеостанции Балчуг воздух прогрелся до аномальных +30,1 [градуса]», — указал он.

На базовой метеостанции ВДНХ тоже зафиксировали высокую температуру, но она составила только +28,5 градуса. Тишковец подчеркнул, что 31 мая в столице тоже ожидается аномальная жара, а столбики термометров снова попытаются «штурмовать 30-градусную высоту».

Ранее синоптик предположил, что 1 и 2 июня в Москве пройдут грозы, сопровождаемые шквалистым ветром. На выходных в столице также ожидаются «мозаичный град». По словам специалиста, такая теплая погода бывает в Москве исключительно редко — примерно раз в пять лет.