Волонтеры «Роснефти» провели экскурсию в Московском зоопарке к 80-летию Победы

Экскурсию организовали для воспитанников семейного центра и активистов «Движения первых». Ребятам рассказали, как Московский зоопарк работал в годы Великой Отечественной войны.

«Военные годы — это очень важная веха в истории и страны, и зоопарка в частности. Поэтому, хотелось бы, конечно, рассказать об этом людям побольше», — поделилась заведующая лекционно-экскурсионным сектором Елена Лысогорская.

В годы войны Московский зоопарк пережил два обстрела, но продолжал работать без выходных. По словам экскурсовода, большинство сотрудников-мужчин ушли на фронт и вся ответственность легла на женщин.

После небольшой лекции юных посетителей познакомили с современными обитателями зоопарка, в том числе с его главной звездой — белой медведицей Айкой, подшефной «Роснефти». Компания заботится обо всех полярных медведях в 16 российских зоопарках, а также поддерживает программы по спасению осиротевших медвежат в дикой природе.