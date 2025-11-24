Водителей предупредили о сильной гололедице: где в Подмосковье подморозит сильнее всего

В ближайшие сутки в Москве и области местами ожидается гололедица, опасные участки сформируются не повсеместно, рассказал 360.ru синоптик Александр Ильин. Сейчас в столичном регионе идут затяжные дожди, а ночью температура в большинстве районов опустится ниже нуля.

«В предстоящую ночь при понижении температуры до -1...-5 все, что покрыто водой, будет покрываться тонкой ледяной коркой», — пояснил он.

В тех местах, где вода не успеет высохнуть, появится тонкая ледяная корка. Гололедица сохранится лишь один день, а днем во вторник местами еще может проявляться, после чего постепенно сойдет на нет: к середине недели воздух прогреется выше +3, а в четверг — до +5…+7 градусов.

Ильин подчеркнул, что погодная ситуация будет неоднородной: западные районы Подмосковья (включая Волоколамский) остынут первыми, тогда как восточный сектор — Орехово-Зуево, Шатура, часть Воскресенского района — вероятнее всего, избежит выраженного обледенения.

«Скорее всего, предстоящей ночью обойдутся без гололедных явлений такие районы, как Орехово-Зуевский, Шатурский, часть Воскресенского района, то есть вот этот восточный лепесток, начиная от восточных районов МКАД и до Шатуры, Орехово-Зуева», — добавил синоптик.

В остальных районах ожидаются отрицательные ночные значения, что создаст условия для гололедицы.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT отмечал, что на неделе Москву накроет теплый средиземноморский воздух. По его словам, влияние первого циклона уже ощущается: к вечеру понедельника температура поднимется до +6 градусов, а во вторник ожидается похолодание до 0…+2.