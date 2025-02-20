Власти Москвы и Росконгресс договорились о сотрудничестве

Столичные власти и фонд «Росконгресс» подписали соглашение о сотрудничестве в сфере организации мероприятий. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Наше сотрудничество с Росконгрессом открывает новые горизонты для привлечения российских и иностранных инвестиций, способствует установлению деловых связей, в том числе с зарубежными партнерами», — отметил он.

По словам министра, совместные мероприятия позволят обмениваться опытом и знаниями, а также представлять инновационные решения и продукты столичных компаний. Проходить они будут не только в России, но и за рубежом, что позволит укрепить позиции Москвы как международного инновационного и бизнес-центра.

Кроме того, такое сотрудничество способствует привлечению в город туристов и созданию рабочих мест. Взаимодействие организаторов выставок и городского руководства обеспечит высокий уровень сервиса.