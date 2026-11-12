Владимир Ефимов: с начала года в Москве построили и ввели в эксплуатацию 77 социальных объектов

В Москве возвели 77 объектов социальной инфраструктуры общей площадью почти 800 тысяч квадратных метров с начала 2026 года. Здания построили как за счет бюджетных, так и за счет внебюджетных средств. Об этом сообщил глава столичного Комплекса градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

В столице России уделяют пристальное внимание созданию комфортной и безопасной среды. Новые соцобъекты постоянно появляются в разных районах России, что соответствует целям и инициативам национального проекта «Инфраструктура для жизни».

По словам Владимира Ефимова, объекты социальной инфраструктуры строят как в сложившихся районах, так и рядом с новой жилой застройкой, чтобы у горожан была вся необходимая инфраструктура рядом с домом.

«Так, за десять месяцев текущего года в Москве возвели 53 образовательных, шесть медицинских, шесть культурных и 12 спортивных объектов. Благодаря новым школам и детским садам в городе появилось более 23,4 тысячи мест для обучения детей. Активное участие в этой работе принимают девелоперы», — отметил Владимир Ефимов, чьи слова приводит пресс-служба Градостроительного комплекса Москвы.

Так, в районе Западное Дегунино на улице Базовской построили детский сад на 150 ребят. На севере столицы в Дмитровском районе — школу на 800 мест.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Даниловском районе построили детский сад на 270 мест.