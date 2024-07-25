Владимир Ефимов: на западе столицы оператор реорганизует три участка по программе КРТ

Комплексное развитие трех участков проведут в районах Тропарево-Никулино и Проспект Вернадского на западе столицы. Под программу редевелопмента попадет площадь 3,85 гектара, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Назначенный столицей оператор КРТ в течение пяти лет проведет реорганизацию трех неэффективно используемых участков на западе города общей площадью 3,85 гектара», — отметил заммэра.

Ефимов добавил, что в реализацию проекта вложено 8,5 миллиарда рублей, город получит дополнительно около 80 рабочих мест.

Попавшие под программу редевелопмента участки имеют хорошую транспортную доступность. Один из них расположен недалеко от станции метро «Озерная», между улицами Озерной и Никулинской. Два других — в шаговой доступности от метро «Проспект Вернадского» между проспектом Вернадского и улицами Коштоянца и Лобачевского. Сейчас на этой территории находятся устаревшие торгово-бытовые объекты.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман сообщил, что на этих участках возведут более 34 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе и жилые дома для москвичей по программе реновации.

Программа комплексного развития территорий подразумевает создание многофункциональных современных городских кварталов на месте неэффективно используемых строений и территорий. На этих участках возводят комфортное жилье, строят дороги и всю необходимую инфраструктуру.

В Москве на данный момент в процессе редевелопмента находятся 236 проектов КТР площадью более 3,1 тысячи гектаров.