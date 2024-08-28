Виртуальный тур запустили по экспозиции «Город будущего» форума-фестиваля «Москва 2030»

Представленную на форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» в парке «Зарядье» масштабную мультимедийную экспозицию «Город будущего» теперь можно посмотреть дистанционно. Организаторы запустили специальные виртуальные туры в формате 3D, доступные на любых устройствах.

Во время виртуальной прогулки посетители смогут рассмотреть уже построенные объекты спортивных, образовательных и медицинских кластеров столицы, узнать о современном жилье Москвы, дорогах, благоустроенных парках и набережных.

По каждому объекту участники онлайн-экскурсий смогут прочитать о его особенностях и истории, а также оценить развитие градостроительной политики города.

Кроме городской инфраструктуры, виртуальный тур покажет современные решения, представленные на выставке строительной техники «Машины, создающие города», не только в дневном свете, но и при ночном освещении. Зрители узнают, при помощи каких технологий строится московское метро, а также арт-объекты Градостроительного комплекса столицы.

Стать участником 3D-тура можно по ссылке. Офлайновая мультимедийная экспозиция проработает в «Зарядье» до 8 сентября.

«Территория будущего. Москва 2030» — форум-фестиваль, который представил москвичам и гостям столицы главные инновации и достижения во всех сферах жизни города. На более чем 30 площадках проходят культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию одного из самых современных мегаполисов мира.

Посетители форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» могут не только познакомиться с современными достижениями столицы, но и увидеть воплощение стратегий ее развития, чтобы понять, каким будет город в 2030 году.