В Зюзине построили дом по программе реновации

Новый жилой дом возвели на Херсонской улице в районе Зюзино по программе реновации. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства, Владислав Овчинский.

«В жилом комплексе из трех секций в форме буквы Г готово 282 квартиры, восемь из которых адаптированы для маломобильных граждан. В них широкие коридоры и дверные проемы, а в санузлах предусмотрены специальные поручни», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

В шаговой доступности от здания развитая инфраструктура: станция метро, торговый центр, поликлиники и школы, а также Московский дворец ушу.

Ранее мэр Сергей Собянин рассказал о первом жилом комплексе, возведенном в Савеловском районе по реновации и уже переданном под заселение. В общей сложности в доме на 2-й Хуторской улице 517 квартир, в которые переедут более тысячи москвичей.