В центре Москвы включили масштабную бесплатную сеть Wi-Fi

В центре Москвы в пределах Третьего транспортного кольца запустили масштабную бесплатную сеть MTS_WiFi_Free на проспектах, улицах, площадях, набережных, в парках. Сеть доступна для подключения абонентам всех сотовых операторов.

Сегодня в центре столицы работают порядка 300 точек доступа Wi-Fi от оператора. Воспользоваться ими можно, авторизовавшись через аккаунт МТС ID с помощью номера телефона. В течение мая жителям и гостям столицы станут доступны 600 точек подключений в оживленных локациях города и магазинах оператора.

После авторизации мобильное устройство будет автоматически подключаться к Сети во всех точках доступа компании в течение месяца. По его истечении понадобится повторная авторизация.

«МТС много лет развивает публичные сети Wi-Fi и теперь мы решили выйти за рамки привычного доступа в помещениях, предоставив жителям и гостям столицы дополнительную возможность всегда оставаться на связи и бесплатно пользоваться интернетом прямо на улице даже тогда, когда кончились деньги на мобильном счете или просто для экономии на услугах связи при активном потреблении трафика», — сказал вице-президент, директор московского региона МТС Дмитрий Рылов.

Он добавил, что для развертывания масштабной сети Wi-Fi компания использовала собственную инфраструктуру: опоры, столбы и транспортную оптоволоконную сеть.