В Царицыне начались фасадные работы в детском саду на 250 мест

На юге столицы девелопер закончил возведение монолита детского сада. Специалисты приступили к устройству кровли и фасадным работам. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики города, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы, Владислав Овчинский.

Новый детсад на 250 воспитанников строят в районе Царицыно на Кавказском бульваре, участке 51/6. Учреждение будет располагаться внутри жилого квартала, что позволит горожанам быстро добраться до объекта.

Визуально архитектурный объем детсада делится на две трехэтажные и две одноэтажные секции. В одноэтажных находится пищеблок полного технологического цикла, бассейн с сопутствующими помещениями, музыкальный и физкультурный залы. В трехэтажных секциях располагаются 10 групповых ячеек и медицинский блок.

«Вместе они составляют единое здание общей площадью почти шесть тысяч квадратных метров. Для комфортного перемещения между этажами в здании, помимо лестниц, будет установлен лифт. После завершения строительства застройщик передаст детский сад в систему столичного образования», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

На прилегающей территории оборудуют парковку для колясок, велосипедов и самокатов, прогулочные площадки с беседками и малыми архитектурными формами для интересного времяпрепровождения детей на улице.

Девелопером проекта является группа компаний «ПИК». Строительство соцобъектов в Москве соответствует целям и инициативам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».